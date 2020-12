Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé fait volte-face pour son avenir !

Publié le 7 décembre 2020 à 19h45 par Th.B. mis à jour le 7 décembre 2020 à 19h51

Alors qu’il se dirigeait vers un départ au Real Madrid ou ailleurs, Kylian Mbappé prendrait sérieusement en considération une prolongation au PSG à présent.

« La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours » . Au micro de Canal+ , Leonardo faisait ce point sur le dossier Kylian Mbappé. Le directeur sportif du PSG glissait un message simple au champion du monde tricolore alors que son contrat court jusqu’en juin 2022 : il est temps d’y voir plus clair sur sa situation, lui qui figure sur les tablettes du Real Madrid ainsi que de Liverpool notamment. Jusqu’ici, Mbappé aurait été tiraillé selon L’Équipe à propos de son avenir de savoir s’il devait prolonger au PSG ou se lancer un nouveau challenge ailleurs. Mais la donne aurait changé ces derniers jours.

Le Covid-19 ferait réfléchir Mbappé !