Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle annonce fracassante de Tuchel sur son avenir !

Publié le 7 décembre 2020 à 17h45 par D.M.

En fin de contrat à la fin de la saison, Thomas Tuchel a été interrogé sur sa situation au PSG. L’entraîneur allemand a botté en touche et donne, pour l’heure, sa priorité au match de Ligue des champions face à l’Istanbul Basaksehir ce mardi.

Et si cette saison était la dernière de Thomas Tuchel sur le banc du PSG ? Arrivé en 2018 pour prendre la succession d'Unai Emery, l’entraîneur allemand est parvenu à amener le club parisien en finale de Ligue des champions lors de la dernière édition. Malgré cette performance sur la scène européenne, le technicien reste contesté notamment en raison des résultats en demi-teinte enregistrés par le PSG depuis le début de la saison. La victoire face à Manchester United mercredi dernier en C1 (1-3) a donné un bol d’air à Thomas Tuchel, qui doit néanmoins confirmer cette bonne opération ce mardi face à l’Istanbul Basaksehir.

« On n’a pas parlé d’une prolongation, on n’a pas parlé de mon contrat »