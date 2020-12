Foot - Mercato - FC Nantes

Mercato - FC Nantes : Waldemar Kita tente le gros coup Laurent Blanc !

Publié le 7 décembre 2020 à 15h30 par Arthur Montagne

La lourde défaite du FC Nantes contre Strasbourg (0-4) devrait sceller l'avenir de Christian Gourcuff sur le banc des Canaris. Et pour le remplacer, Waldemar Kita songe à différents entraîneurs, dont Laurent Blanc, toujours libre.

En s'inclinant sèchement contre Strasbourg (0-4), le FC Nantes a enchainé un quatrième match sans victoire en Ligue 1 ce qui plonge les Canaris à la quatorzième place avec seulement trois points d'avance sur Reims, l'actuel barragiste. Et cette défaite devrait être celle de trop pour Christian Gourcuff plus que jamais sur la sellette. « Je suis ici pour donner un coup de main. J'essaie de faire du mieux possible. [...] Après, si je ne conviens pas à la situation, ce n'est pas un souci. Ce n'est déjà pas un souci de toute manière parce que ce sont des choses qui arrivent, mais pour moi, dans ma situation, c'est encore moins un souci », confiait-il après le match, avant d'être relancé sur le comportement de ses joueurs. A-t-il été lâché par son vestiaire ? « Quand on voit la prestation de l'équipe, on peut s'interroger . » Incapable de savoir s'il conservera son poste, Christian Gourcuff a renvoyé la balle à son président : « Posez la question à la personne qui est capable de vous répondre . » Et visiblement, Waldemar Kita a une idée précise sur la question.

Blanc et Vieira déjà dans le viseur du FC Nantes