Mercato - FC Nantes : En danger, Christian Gourcuff évoque son avenir…

Publié le 6 décembre 2020 à 18h40 par B.C.

Après la lourde défaite des Nantais face à Strasbourg (4-0), Christian Gourcuff a évoqué sa situation personnelle en conférence de presse.