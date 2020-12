Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Deux nouvelles pistes activées par Puel pour cet hiver ?

Publié le 7 décembre 2020 à 22h45 par La rédaction

A l'approche d'un mercato hivernal qui s'annonce capital pour la seconde partie de saison, l'ASSE observerait deux joueurs de Trabzonspor pour se renforcer.

En grande difficulté en championnat depuis plusieurs semaines, l'ASSE s'apprête à vivre un mercato décisif afin de redresser la situation et éviter de jouer le maintien lors de la seconde partie de saison. Après un mercato estival particulièrement compliqué qui a vu le départ de plusieurs cadres à l'image de Yann M'Vila et Wesley Fofana ainsi que les arrivées avortées de William Saliba et M'Baye Niang, le club du Forez a peu à peu plongé dans une violente crise. Les Verts restent ainsi sur une série de dix matchs sans victoire, et ne possèdent plus que quatre longueurs d'avance sur Lorient, premier relégable. Si William Saliba serait toujours la priorité de Claude Puel en défense, l'ancien entraîneur de Leicester City semble chercher d'autres alternatives au cas où le jeune défenseur central serait conservé par Arsenal...

L'ASSE aurait observé deux joueurs de Trabzonspor