Mercato - Barcelone : Le Barça est mis en garde pour l'avenir de Messi !

Publié le 7 décembre 2020

A quelques semaines de l'élection présidentielle du FC Barcelone, la situation de Lionel Messi est au cœur de tous les projets, alors que Neymar est entré dans la course pour l'attirer au PSG. Faisant partie des favoris pour succéder à Josep Maria Bartomeu, Victor Font a tenu à mettre en garde le club culé en cas de départ de la Pulga l'été prochain...

Le 24 janvier prochain, le FC Barcelone entamera une nouvelle ère de sa longue histoire avec l'élection d'un nouveau président à sa tête. Après un mandat qui n'aura pas fait l'unanimité, Josep Maria Bartomeu a laissé le club culé dans une situation particulièrement compliquée lors de sa démission en octobre dernier. Alors que Lionel Messi arrive en fin de contrat au FC Barcelone, la priorité des candidats à la présidence des Blaugrana est ainsi de convaincre la Pulga de poursuivre l'aventure, alors que Neymar lui a récemment lancé un énorme appel du pied pour qu'il le rejoigne au PSG. Toutefois, pour Victor Font, un départ de Lionel Messi l'été prochain serait terrible, d'un point de vue sportif comme économique, même si la situation financière du club culé pourrait forcer l'Argentin à ajuster son salaire...

« Cela me rend triste de le voir souffrir et de ne pas vouloir être dans le club qu'il aime le plus »