PSG : Moise Kean envoie un message très clair à Mauro Icardi !

Publié le 7 décembre 2020 à 15h45 par A.M.

Auteur d'un très bon début de saison, Moise Kean s'impose petit-à-petit comme bien plus qu'une simple doublure à Mauro Icardi. D'ailleurs, l'international italien assure qu'il donnera tout pour conserver sa place.

Grâce à ses prestations, Moise Kean a fait de la longue absence de Mauro Icardi un sujet secondaire, ce qui n'est pas un mince exploit. En effet, cet été le PSG cherchait absolument à recruter un avant-centre afin de compenser les départs de Mauro Icardi et Eric Maxim Choupo-Moting. Et il a finalement fallu attendre les dernières heures du mercato pour voir débarquer Moise Kean sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Une arrivée qui a suscité de nombreuses interrogations compte tenu du fait que l'international italien sortait d'une saison poussive à Everton. Mais l'ancien attaquant de la Juventus a rapidement fait taire les sceptiques. En l'absence de Mauro Icardi, Moise Kean bénéficie d'un temps de jeu important qu'il a su mettre à profit pour se distinguer puisqu'il a déjà inscrit 7 buts en 12 rencontres toutes compétitions confondues.

«Quand il va revenir je chercherai à donner 100%»