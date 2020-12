Foot - PSG

PSG - Malaise : Pierre Ménès monte au créneau pour Kylian Mbappé !

Publié le 6 décembre 2020 à 19h15 par La rédaction

Régulièrement décrié malgré ses performances excellentes, Kylian Mbappé a reçu le soutien de Pierre Ménès après avoir marqué son 100e but sous les couleurs du PSG ce samedi.

Ce samedi, la victoire du PSG sur la pelouse de Montpellier (1-3) a notamment été marquée par le 100e but de Kylian Mbappé sous les couleurs du PSG, inscrit dans le temps additionnel de la rencontre sur une remise de Layvin Kurzawa. En 137 matchs avec le PSG, Mbappé compte désormais 100 buts et 49 passes décisives, des chiffres incroyables pour l'attaquant de 21 ans seulement. Le champion du monde français s'est ainsi hissé à la quatrième place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire du PSG, à égalité avec Dominique Rocheteau, et devancé par Pauleta, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani. Toutefois, si les statistiques de Kylian Mbappé sont aussi impressionnantes en club qu'en sélection, l'international français fait toujours face aux critiques, que ce soit vis-à-vis de ses performances ou de son comportement. Des réactions que désapprouve Pierre Ménès qui a tenu à prendre la défense de l'attaquant du PSG.

« Il faudra qu’il joue à l’étranger pour que tout le monde le trouve formidable… »