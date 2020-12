Foot - PSG

PSG : Pauleta fait une énorme prédiction pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 7 décembre 2020 à 1h45 par La rédaction

Alors que Kylian Mbappé pourrait voguer vers de nouveaux horizons cet été, Pedro Miguel Pauleta imagine un futur radieux au PSG pour l'international français.

Les prolongations sont devenues une priorité pour Leonardo. De Neymar à Angel Di Maria, sans oublier Kylian Mbappé, les cadres parisiens se rapprochent petit à petit de la fin de leur bail. Pour le champion du monde, le directeur sportif français fait face à la concurrence. Alors que l'international français est lié au PSG jusqu'en 2022, le Real Madrid et Liverpool seraient intéressés pour l'accueillir dès la saison prochaine. Le cœur de Kylian Mbappé balancerait, mais la porte d'un renouvellement serait ouverte.

« Kylian Mbappé peut être le joueur le plus important de l'histoire du PSG »