PSG - Malaise : Tuchel, équipe de France... Kylian Mbappé met fin à la polémique !

Publié le 6 décembre 2020 à 14h45 par D.M.

A l’issue de la victoire du PSG face à Montpellier ce samedi (1-3), Kylian Mbappé est revenu sur sa dernière blessure à la cuisse et a évoqué la polémique qui avait entouré sa convocation en équipe de France.

La dernière convocation de Kylian Mbappé en équipe de France avait causé des inquiétudes du côté du PSG. Blessé à la cuisse face à Nantes le 31 octobre dernier, l’attaquant avait été appelé par Didier Deschamps pour affronter la Finlande, le Portugal et la Suède. Une décision qui n’avait pas plu à Thomas Tuchel. L’entraîneur du PSG espérait conserver Mbappé durant la trêve internationale afin qu’il puisse récupérer de sa blessure. Finalement, le joueur a pu se soigner à Clairefontaine et jouer quelques minutes face à la Suède.

« Ça m’a aidé que le club et la sélection s’entendent parfaitement sur le programme »