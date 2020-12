Foot - PSG

PSG : Leonardo dresse un bilan sur la situation du club !

Publié le 5 décembre 2020 à 21h28 par La rédaction

Leader de Ligue 1 mais avec une marge restreinte et en prise pour sortir des poules en Ligue des Champions, Leonardo fait le point sur la situation du PSG après ce début de saison compliqué.