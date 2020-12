Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Moise Kean annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 7 décembre 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Arrivé au PSG sous la forme d’un prêt sans option d’achat cet été, Moise Kean réalise un début de saison très convaincant dans la capitale. Et l’attaquant Italien n’exclut pas de rester la saison prochaine…

En toute fin de mercato estival, le PSG a réussi à boucler l’arrivée de Moise Kean pour pallier le départ d’Edinson Cavani qui était arrivé en fin de prêt. L’attaquant italien d’Everton, prêté sans option d’achat pour une saison, était donc censé être la doublure de Mauro Icardi, mais Kean profite des pépins physiques du buteur argentin pour enchainer les matchs et empiler les buts depuis plusieurs semaines avec le PSG. Suffisant pour qu’il se projette sur l’idée d’un transfert définitif au Parc des Princes la saison prochaine ?

« On ne sait jamais… »