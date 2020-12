Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi reçoit un nouveau message fort pour son avenir !

8 décembre 2020

Alors que Lionel Messi serait plus que jamais sur le départ, Jordi Farré, candidat à la présidence du FC Barcelone, aurait prévu un projet entre le club et la Pulga afin de convaincre le sextuple Ballon d'or de poursuivre en Catalogne.

Le FC Barcelone est tourmenté ces temps-ci. Entre les mauvais résultats qui s'enchaînent en Liga et les élections qui se rapprochent, de grands dossiers agitent les Blaugrana . Après avoir tenté de partir cet été, Lionel Messi pourrait quitter le club gratuitement à la fin de la saison. Une épée de Damoclès survole ainsi le FC Barcelone et tous les futurs candidats à la présidence. Un danger intensifié depuis la demande claire de Neymar de vouloir rejouer avec la Pulga . Si les candidats s'accordent pour tenter de conserver Lionel Messi après les résultats de l'élection, Jordi Farré va plus loin et pourrait recréer cette association au FC Barcelone. Le promoteur de la motion de censure tentera de recruter Neymar et possède même un plan bien ficelé pour prolonger l'aventure barcelonaise de l'international argentin.

« Nous travaillons à la création d'une marque commune entre Messi et le Barça »