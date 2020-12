Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le plan machiavélique de Raiola avec Pogba !

Publié le 8 décembre 2020 à 0h00 par Th.B.

Dans le dur à Manchester United, Paul Pogba n’y est plus heureux à en croire les propos de Mino Raiola. L’agent du joueur notamment pisté par le Real Madrid a tenu à justifier sa déclaration alors qu’une prolongation de contrat n’étant plus un objectif pour le clan Pogba.

À quelques heures d’un match qui va dicter de la suite de la campagne européenne de Manchester United cette saison face au RB Leipzig, Mino Raiola a lâché une bombe lors d’un entretien paru dans son intégralité ce mercredi dans les colonnes de Tuttosport . Sous contrat jusqu’en juin 2022 à Manchester United, Paul Pogba est « malheureux » d’après le renommé agent italo-néerlandais qui est même allé plus loin pour le média transalpin. « Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente sur le prochain marché ». Un départ de Pogba dès le mois de janvier ? Ce serait désormais plus qu’une simple hypothèse pour le champion du monde tricolore dont le nom est toujours lié au Real Madrid et à la Juventus entre autres. Mais le Real Madrid pourrait-il lancer une offensive alors que le grand objectif se nomme Kylian Mbappé pour l’été 2021 ? Rien ne le laisse entendre pour le moment. Mais la page United doit se tourner pour Paul Pogba selon Raiola.

