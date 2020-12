Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouvelles révélations fracassantes sur Pogba !

Publié le 8 décembre 2020 à 10h30 par Th.B.

Annoncé sur le départ de Manchester United par son agent Mino Raiola, Paul Pogba devrait quitter les Red Devils dès le mercato hivernal alors que le Real Madrid est toujours lié au nom du champion du monde tricolore.

Le Real Madrid pourrait bien avoir une belle ouverture pour Paul Pogba, et ce, dès cet hiver. En effet, l’avenir du milieu de terrain de Manchester United devrait s’écrire loin d’Old Trafford. La cause ? La déclaration de Mino Raiola, son agent, dans un entretien accordé à Tuttosport qui assure que son client est malheureux à Manchester United et pour qui un départ en janvier serait préférable. Régulièrement lié à Pogba, le Real Madrid aurait donc toutes ses chances. Cependant, la Juventus serait également susceptible de revenir à la charge. Journaliste pour Sky Sport , Fabrizio Romano a révélé que la Vieille Dame était à deux doigts de recruter Pogba l’année dernière. Et de son point de vue, un départ de Paul Pogba de Manchester United cet hiver serait presque inéluctable au vu de la situation du Français dans le nord de l’Angleterre.

« Manchester United sait que Pogba veut partir »