Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Pierre Ménès affiche ses craintes pour Lionel Messi !

Publié le 8 décembre 2020 à 7h45 par Th.B.

Annoncé du côté du PSG en marge du prochain mercato estival, Lionel Messi ne serait certainement pas déjà proche de s’engager au Paris Saint-Germain pour plusieurs raisons selon Pierre Ménès.

Et si Lionel Messi venait à s’engager gratuitement au PSG l’été prochain, moment où son contrat au FC Barcelone arrivera à expiration ? Le capitaine du Barça a ouvertement été incité à rejoindre Neymar au PSG par le Brésilien en personne. Depuis, la presse s’est déchaînée et n’a cessée de commenter une potentielle arrivée de Messi au Paris Saint-Germain. Neymar serait si enclin à évoluer aux côtés de Messi qu’il serait prêt à quitter le PSG pour aller jouer ailleurs avec l’Argentin. C’est du moins l’information que la Gazzetta dello Sport révélait ces derniers jours avec comme possible destination Manchester City. Mais pour Pierre Ménès, le feuilleton Messi est bien plus complexe qu’il n’y paraît et les retombées, plutôt pauvres. Le consultant de Canal+ a même fait savoir que la priorité du PSG était de prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé.

« Messi au PSG, je n’y crois pas trop »