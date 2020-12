Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane et le PSG sont en mauvaise posture dans ce gros dossier !

Publié le 8 décembre 2020 à 7h00 par La rédaction

Dans le viseur de Zinedine Zidane pour renforcer le milieu du Real Madrid, Dominik Szoboszlai pourrait toutefois échapper au technicien français, mais également à Leonardo, qui le ciblerait également au PSG...

Véritable révélation de ce début de saison, Dominik Szoboszlai vit probablement ses dernières semaines sous les couleurs du Red Bull Salzbourg, et devrait faire ses valises cet hiver. Le jeune prodige hongrois serait dans le viseur de nombreux clubs à travers l'Europe, dont Arsenal, le RB Leipzig, le Bayern Munich, le PSG ou encore le Real Madrid. Les Merengue auraient même récemment pris les devants dans ce dossier puisque Zinedine Zidane aurait personnellement contacté Dominik Szoboslzai pour le convaincre de rejoindre la Casa Blanca . Toutefois, alors qu'une bataille entre le technicien français et Leonardo, qui souhaite le recruter pour renforcer l'entrejeu du PSG, semblait se préparer, le jeune milieu de 20 ans pourrait prendre une tout autre direction...

Leipzig en pole position, l'AC Milan en embuscade