Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’heure n’est pas aux discussions pour Tuchel

Publié le 8 décembre 2020 à 6h15 par Th.B.

Alors qu’il aurait pris la décision de quitter le PSG à la fin de la saison en coulisse, Thomas Tuchel n’est pas si catégorique en public.

Le PSG se concentrerait sur les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé en priorité comme Leonardo l’a récemment fait savoir. Mais qu’adviendra-t-il de Thomas Tuchel ? L’entraîneur du PSG se trouve dans l’ultime année de son bail le liant au club de la capitale et aurait déjà pris la décision de s’en aller une fois que son contrat sera terminé. C’est du moins l’information que Le Parisien divulguait ces derniers temps. Et Thomas Tuchel ne laisse rien transparaître publiquement, en atteste sa déclaration à quelques heures de la réception de l’Istanbul Basaksehir en Ligue des champions.

« Ce n’est pas possible de penser à quelque chose d’autre »