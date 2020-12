Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real, Barça… Cet incroyable plan pour l’avenir de Kylian Mbappé !

Publié le 8 décembre 2020 à 4h30 par T.M.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé est au coeur de toutes les discussions, Youri Djorkaeff a soufflé un incroyable plan pour l’actuel attaquant du PSG.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Et à l’avenir ? Actuellement au PSG, l’international français voit son avenir sans cesse revenir au coeur des discussions. Sous contrat jusqu’en 2022 avec les champions de France, Mbappé discute avec Leonardo pour prolonger, qui souhaite ainsi empêcher son départ l’été prochain, notamment pour rejoindre le Real Madrid. Ce feuilleton fait donc énormément parler et tout le monde se demande ce que fera le joueur de Thomas Tuchel dans les prochains mois. A ce sujet, Youri Djorkaeff a une incroyable idée.

« Je le vois aller dans tous les clubs et tout gagner »