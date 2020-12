Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un départ inattendu se profilerait pour cet hiver !

Publié le 7 décembre 2020 à 15h15 par A.M.

Très peu utilisé cette saison par André Villas-Boas, Nemanja Radonjic susciterait pourtant l'intérêt de deux clubs de Premier League : West Ham et Southampton.

Recruté pour 12M€ durant l'été 2018, Nemanja Radonjic est aujourd'hui une énigme. Le jeune serbe peine effectivement à s'imposer à l'OM et cette saison, avec le retour de Florian Thauvin et l'arrivée de Luis Henrique, son temps de jeu est encore moins important. S'il est blessé depuis la trêve internationale, Nemanja Radonjic ne compte toutefois que deux titularisations depuis le début de saison, preuve qu'il est loin d'être un choix prioritaire aux yeux d'André Villas-Boas. Cela n'empêche pas l'ancien ailier de l'Etoile Rouge de Belgrade de briller en sélection. C'est d'ailleurs peut-être grâce à ses prestations en sélection que Nemanja Radonjic a toujours la cote sur le marché.

Radonjic est suivi en Premier League