Mercato - ASSE : Les vérités de Claude Puel sur cette priorité de l’hiver !

Publié le 8 décembre 2020 à 5h15 par T.M.

A l’approche du mercato hivernal, l’ASSE penserait notamment à recruter un nouvel attaquant. Une priorité aux yeux de Claude Puel ? L’entraîneur des Verts a répondu.

L’ASSE n’arrive toujours pas à gagner en Ligue 1. Pour les hommes de Claude Puel, la situation est très compliquée et il va donc falloir rapidement inverser la tendance. Pour cela, les Verts pourraient notamment profiter du mercato hivernal pour résoudre certains problèmes et donner un nouveau souffle au groupe. D’ailleurs, Puel aurait déjà ciblé ses priorités. Selon les dernières informations du Parisien, l’entraîneur de l’ASSE attendrait l’arrivée de William Saliba pour renforcer la charnière centrale, ainsi qu’un nouvel attaquant après avoir manqué le coche avec M’Baye Niang lors du dernier mercato.

Un buteur nécessaire ?