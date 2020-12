Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a une grande priorité pour cet hiver !

Publié le 6 décembre 2020 à 14h00 par La rédaction

En grande difficulté en ce début de saison, l’ASSE de Claude Puel espère bien redresser la barre le plus vite possible. Et pour cela, une piste serait sérieusement envisagée à l'approche du mercato hivernal.

Il ne faut plus se cacher, le dernier mercato estival a été très laborieux pour l’ASSE. Si Claude Puel a laissé partir plusieurs de ses cadres, de jeunes pépites ont également quitté le Chaudron pour l’Angleterre (Wesley Fofana, William Saliba). Aujourd’hui, l’ASSE ne gagne plus et figure seulement à la 15ème place du championnat. Si Claude Puel ne semble toujours pas en danger, l'entraîneur stéphanois aurait une idée bien précise pour renforcer son groupe lors du mercato de janvier.

Un retour de William Saliba dès janvier ?