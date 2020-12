Foot - ASSE

ASSE - Clash : Cette sortie de Claude Puel que Stéphane Ruffier va très mal prendre...

Publié le 2 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Vivement critiqué pour ses choix, Claude Puel assure cependant qu'il compte sur tout le monde. Une sortie que devrait apprécier moyennement Stéphane Ruffier, écarté du groupe.

Depuis plusieurs semaines, le projet de Claude Puel est vivement critiqué compte tenu des résultats poussifs de l'ASSE, seulement 15e de Ligue 1 après avoir enchaîné 8 matches sans victoire de suite. Et pour cause, l'ancien entraîneur du LOSC a écarté plusieurs cadres afin de miser sur la jeunesse. Mais alors que Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri reviennent petit à petit sur le devant de la scène, Claude Puel assure qu'il compte sur tout le monde. Mis à pied, Stéphane Ruffier appréciera sans doute que très moyennent la sorite de son entraîneur.

Puel annonce qu'il compte sur tout le monde