ASSE : La grande remarque de Pierre Ménès sur le projet de Claude Puel !

Publié le 30 novembre 2020 à 11h00 par T.M.

Ce dimanche, l’ASSE a obtenu le match nul face au LOSC (1-1). A l’issue de cette rencontre, Pierre Ménès a d’ailleurs un fait important sur le projet de Claude Puel dans le Forez.

La mauvaise série s’arrête là pour l’ASSE ! Alors que les Verts restaient sur 7 défaites consécutives, les hommes de Claude Puel ont réussi à accrocher le match nul ce dimanche face au LOSC. Une petite bouffée d’air frais pour l’ASSE en ces temps difficiles. En effet, les résultats étaient loin d’être à la hauteur, de quoi faire dire à certains que Claude Puel s’était peut-être trompé dans ce projet. En décidant de miser sur la jeunesse, l’entraîneur des Verts s’étaient privés de nombreux cadres. Un manque d’expérience qui a ainsi fait défaut. Mais ce dimanche, le technicien a quelque peu revu sa copie et le résultat était là.

« Ceci explique peut-être aussi cela… »