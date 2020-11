Foot - ASSE

ASSE - Malaise : Réunion au sommet programmée par Claude Puel !

Publié le 29 novembre 2020 à 18h45 par B.C.

Alors que l’ASSE reçoit le LOSC ce dimanche soir en clôture de la 16e journée de Ligue 1, Claude Puel aurait réuni ses cadres avant la rencontre afin de démobiliser les troupes.

Malgré un début de saison prometteur, l’ASSE est aujourd’hui dans le rouge. Le club du Forez vient d’enchaîner sept défaites consécutives et pointe à la 16e place du championnat avant la réception du LOSC ce dimanche soir, obligeant les hommes de Claude Puel à rapidement se ressaisir pour éviter de lutter pour le maintien jusqu'à la fin du championnat. « On se doit tous ensemble d’avoir la bonne réaction. J’ai la sensation que les joueurs ne lâchent pas. On est dans une situation où on lutte avec plusieurs équipes pour sortir la tête de l’eau. Oui, on est à la lutte pour le maintien. On ne va pas dire qu’on est dans une situation pour jouer l’Europe », a reconnu ce samedi l’entraîneur stéphanois.

Claude Puel a réuni ses cadres