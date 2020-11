Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel peut compter sur un énorme soutien !

Publié le 30 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

En fin connaisseur de l'environnement stéphanois, Christophe Galtier s'est prononcé sur la situation de Claude Puel dont l'avenir semble incertain sur le banc des Verts.

Arrivé il y a un an pour remplacer Ghislain Printant, Claude Puel a lancé un projet très clair basé sur la jeunesse. Contraint de faire face à une situation économique catastrophe à l'ASSE, l'ancien entraîneur du LOSC s'est ainsi séparé de plusieurs cadres afin de miser sur les espoirs du club. Un choix qui ne porte pas nécessairement ses fruits puisque jusque-là, les Verts sont en mal en point en Ligue 1. Mais Claude Puel peut compter sur le soutien de Christophe Galtier qui connaît particulièrement bien la maison stéphanoise pour y avoir passé neuf saisons sur le banc.

Galtier défend Puel