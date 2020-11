Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane a déjà un gros renfort pour l’été prochain !

Publié le 30 novembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’entre pas dans les plans de Zinedine Zidane au Real Madrid, Dani Ceballos enchaine sa deuxième saison de suite en prêt à Arsenal. Mais le milieu de terrain espagnol semble déjà déterminé à revenir l’été prochain…

Au même titre que James Rodriguez, Sergio Reguilon, Achraf Hakimi ou encore Gareth Bale, Dani Ceballos avait été poussé vers la sortie par le Real Madrid l’été dernier puisqu’il n’entrait toujours pas dans les plans de Zidane Zidane. Du coup, le meneur de jeu espagnol est retourne en prêt du côté d’Arsenal pour la deuxième saison consécutive, et malgré son statut d’indésirable au Real Madrid, Ceballos veut regagner sa place dans l’esprit de Zidane.

« J’ai un contrat avec le Real »