Mercato - PSG : Le successeur de Moise Kean déjà connu pour Leonardo ?

Publié le 8 décembre 2020 à 5h30 par T.M.

Depuis son arrivée au PSG, Moise Kean fait forte impression. Toutefois, à l’issue de la saison, l’Italien pourrait ne pas rester. Il faudra donc penser à une solution de rechange et Leonardo pourrait déjà en avoir une entre les mains.

A la recherche d’un attaquant cet été, Leonardo a réussi à faire venir Moise Kean au PSG. Prêté par Everton, l’Italien profite actuellement de la blessure de Mauro Icardi pour s’imposer à la pointe de l’attaque de Thomas Tuchel. Le joueur de 20 ans empile les buts et gagne donc des points pour la suite de la saison. Les champions de France ne se sont donc pas trompés en allant chercher Kean, mais le problème est que le prêt ne comporte aucune option d’achat et par conséquent, l’ancien de la Juventus doit retourner Everton à l’issue de la saison.

« Un objectif »