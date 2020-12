Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au RC Lens, on est déjà sous le charme de Kalimuendo !

Publié le 7 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Barré au PSG, Arnaud Kalimuendo est parti chercher du temps de jeu au RC Lens, où il est prêté cette saison. Et pour l’attaquant de 18 ans, tout se passe bien actuellement dans le nord de la France.

Suite aux départs d’Edinson Cavani et d’Eric Maxim Choupo-Moting, certains s’attendaient à voir Arnaud Kalimuendo (18 ans) entrer dans la rotation de Thomas Tuchel. Alors que le jeune prodige parisien avait été titularisé contre le RC Lens en début de saison, l’arrivée de Moise Kean est venue toutefois lui barrer la route. Face à cela, c’est loin du PSG qu’il est parti chercher du temps de jeu et c’est chez les Sang et Or qu’il a été prêté. Sous les ordres de Franck Haise, Kalimuendo réalise d’ailleurs de très bonnes prestations, comptant notamment déjà 3 buts.

« C’est un plus »