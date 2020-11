Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite du PSG revient sur les coulisses de son départ !

Publié le 25 novembre 2020 à 0h15 par La rédaction

Après avoir effectué ses débuts en Ligue 1 avec le PSG, Arnaud Kalimuendo a été prêté au RC Lens. Le jeune attaquant s'épanouit dans sa nouvelle aventure, et explique son choix de rejoindre le nord de la France.

De Lens à Lens. Face à la pénurie de joueurs offensifs au PSG pour leurs débuts en Ligue 1, Thomas Tuchel a dû composer avec de nombreux jeunes. Pour affronter Lens, Arnaud Kalimuendo est propulsé titulaire. L'attaquant de 18 ans dispute son premier match professionnel avec le PSG, mais les promus créent l'exploit en s'imposant (1-0). Depuis, le joueur formé dans la capitale n'a plus porté le maillot parisien. Pour accumuler du temps de jeu, Arnaud Kalimuendo est prêté, à Lens justement. Titularisé dès son arrivée contre Lille, le jeune avant-centre a ensuite affronté Reims et Dijon, où il a inscrit son premier but en Ligue 1 dimanche.

« Je m'épanouis sur le terrain comme cela se voit »