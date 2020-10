Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette pépite de Tuchel fait déjà l'unanimité !

Publié le 17 octobre 2020 à 7h45 par D.M.

Prêté par le PSG jusqu’à la fin de la saison au RC Lens, Arnaud Kalimuendo pourrait disputer la rencontre face au LOSC ce dimanche. Son entraîneur Franck Haise est ravi de pouvoir compter sur l’attaquant qui semble avoir réussi son intégration.

Aperçu lors des matchs amicaux de présaison et titularisé lors de la première journée de Ligue 1, Arnaud Kalimuendo ne portera pas le maillot du PSG cette saison. En quête de temps de jeu, l’attaquant a été prêté au RC Lens. Interrogé sur son choix, Kalimuendo avait justifié sa décision : « J’aurais pu rester à Paris, mais j’ai fait ce choix pour le temps de jeu. J’avais d’autres options, en France ou à l’étranger. J’ai choisi Lens car leur discours m’a plu, le coach me suivait, c’est un club historique. J’ai vu leurs matches, c’est solide et, offensivement, il y a de quoi faire avec Kakuta, Ganago, etc. C’est une équipe intéressante, j’ai envie d’apporter ma touche. À mes yeux, c’est le début de l’histoire. Je connais mes ambitions. Pour moi, la progression passait vraiment par le temps de jeu. Je ne vois pas ça comme une régression. C’est l’opportunité de m’aguerrir, montrer ce que je peux apporter à une équipe de L1. »

« Kalimuendo souhaitait venir »