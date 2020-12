Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Partie cet été, cette pépite n’a pas oublié le PSG !

Publié le 7 décembre 2020 à 7h45 par A.C.

Arnaud Kalimuendo, prêté par le Paris Saint-Germain au RC Lens, s’est exprimé au sujet de son avenir.

C’est une des belles surprises de cette première partie de saison. A seulement 18 ans, Arnaud Kalimuendo commence à se faire un nom en Ligue 1. Il a tout d’abord débuté avec le Paris Saint-Germain face au RC Lens le 10 septembre dernier... avant de rejoindre les Sang et Or dans le cadre d’un prêt, qui selon les informations du Parisien serait assorti d’une option d’achat. Les dernières prestations de l’attaquant formé au PSG sont satisfaisantes, puisqu’il a marqué trois buts, lors des quatre derniers matchs de Lens.

« Revenir à Paris ? C’est un objectif, mais... »