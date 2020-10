Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aura un énorme chantier à régler en 2021 !

Publié le 31 octobre 2020 à 15h30 par T.M.

Alors que le mercato a fermé ses portes il y a quelques semaines à peine, des questions interviennent déjà pour le prochain recrutement estival. C’est le cas du côté du PSG où Leonardo risque d’avoir énormément de pain sur la planche.

Thomas Tuchel n’avais pas caché son inquiétude de voir les nombreux départs au sein de son effectif. Au PSG, les chantiers étaient ainsi nombreux et Leonardo s’est démené pour tenter de les résoudre. Si le Brésilien n’a pas réussi à pallier le départ de Thiago Silva, il a tout de même su faire venir un arrière droit avec Alessandro Florenzi, deux joueurs au milieu de terrain, Danilo Pereira et Rafinha, et un nouvel attaquant en la personne Moise Kean. Recruter un nouvel élément offensif était d’ailleurs une priorité pour le PSG qui avait perdu Edinson Cavani et Eric Maxim Choupo-Moting, partis au terme de leur contrat. Il fallait donc trouver une doublure à Mauro Icardi et cela a été chose faite avec l’arrivée de Moise Kean. A 20 ans, l’attaquant italien a été prêté par Everton, après une saison compliquée en Premier League. Et pour le joueur de 20 ans, cela se passe plutôt bien, lui qui vient d’enchainer deux doublés et profitant de l’absence de Mauro Icardi pour se montrer. Toutefois, ces performances de Kean ne seront qu’éphémères, ce qui rouvrira à terme le dossier de l’attaquant au PSG.

Qui derrière Mauro Icardi ?