Mercato - PSG : Leonardo reçoit un terrible conseil pour Lionel Messi !

Publié le 8 décembre 2020 à 12h45 par T.M.

Face au souhait de Neymar, Leonardo pourrait bien tenter de faire venir Lionel Messi au PSG. Toutefois, aux yeux d’Arsène Wenger, cela ne serait pas forcément une si bonne idée…

Aura-t-on le droit à une nouvelle association entre Lionel Messi et Neymar ? Alors que les deux joueurs ont fait des misères avec le FC Barcelone, le Brésilien souhaite retrouver son grand ami, et ce dès la saison prochaine. Une annonce retentissante qui soulève désormais plusieurs questions et surtout une : où pourraient-ils se retrouver ? Alors que le Barça a de grandes difficultés financières, ce duo pourrait donc être réuni au PSG où Leonardo a déjà avoué avoir pensé à attirer l’Argentin cet été, quand il souhaitait quitter la Catalogne. Une affaire d’autant plus intéressante que Messi pourrait arriver librement, étant actuellement dans sa dernière année de contrat.

Un équilibre fragilisé ?