Mercato - PSG : Le danger se précise pour Christian Eriksen !

Publié le 8 décembre 2020 à 10h15 par La rédaction

Alors que le PSG suivrait de près Christian Eriksen, l'Inter s'activerait pour se séparer rapidement de l'international danois. L'option d'un prêt est désormais possible, comme un échange avec l'AS Roma.

En un an, tout peut être très différent. Janvier 2019, Christian Eriksen est un joueur en pleine bourre mais aussi en fin de contrat. Afin de recevoir une indemnité, Tottenham n'attend pas et vend l'international danois 27M€ à l'Inter. Un gros coup pour les Nerazzurri , dans l'espoir de lutter pour le titre. Mais Antonio Conte n'a jamais été conquis par son milieu offensif et le joueur de 28 ans compte les minutes sur le bout de ses doigts, n'entrant qu'en fins de matches. L'association se consume et devrait se terminer dès le prochain mercato. En revanche, ce qui n'a pas changé pour Christian Eriksen, c'est le nombre de prétendants. Alors que l'Inter ne souhaiterait pas renforcer un concurrent en Serie A, les pistes étrangères sont nombreuses avec le PSG en tête de liste.

Un échange Eriksen-Veretout ?