Mercato - OM : Villas-Boas lâche une bombe sur son avenir !

Publié le 8 décembre 2020 à 14h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, André Villas-Boas s’est prononcé sur son avenir et indique que les négociations ont débuté avec Pablo Longoria pour une prolongation.

Passé proche d’un départ de l’OM l’été dernier suite au licenciement de son ami Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas avait finalement décidé de poursuivre l’aventure. Pourtant, ces dernières semaines, l’entraîneur portugais s’était montré très vague lorsqu’il s’agissait d’évoquer son avenir sur le banc de l’OM, d’autant que son contrat prendra fin à l’issue de la saison. Mais au micro de RMC Sport ce mardi, Villas-Boas a fait une annonce pour le moins inattendue en expliquant qu’il avait débuté les négociations pour une prolongation de contrat avec le directeur sportif de l’OM.

« Ça commence à discuter pour ma prolongation »