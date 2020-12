Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se fait fracasser après sa sortie surréaliste sur Luis Henrique !

Publié le 7 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Alors qu'André Villas-Boas a reconnu son échec avec le recrutement de Luis Henrique, Mickaël Madar ne comprend pas la stratégie de l'OM.

En conférence de presse, André Villas-Boas a avoué que l'OM s'était probablement trompé en recrutant Luis Henrique, qui n'est pas un avant-centre : « On a manqué un neuf de référence, on s'est raté car Luis (Henrique) ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur. On va peut-être faire quelque chose en janvier pour régler ça . » Une sortie que Mickaël Madar a du mal à comprendre.

«Vous vous rendez compte quatre mois après que le joueur n'est pas avant-centre'»