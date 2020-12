Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé agacé... par le feuilleton Neymar ?

Publié le 8 décembre 2020 à 13h15 par La rédaction

La situation contractuelle de Neymar, aurait eu quelques répercussions dans l’entourage de Kylian Mbappé, son coéquipier au Paris Saint-Germain.

Les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé avec le Paris Saint-Germain se terminent en juin 2022, mais leur avenir inquiète déjà. La situation du premier, qui a fait son possible pour quitter le PSG lors de l’été 2019, semble avoir changé. Nous vous avons révélé en exclusivité que le Brésilien serait plus heureux que jamais à Paris et il semble désormais de plus en plus ouvert à une prolongation. L’Équipe a d’ailleurs assuré que Neymar serait de plus en plus impliqué dans le projet parisien. Côté Mbappé, les choses sont différentes. Si l’attaquant n’a jamais clairement émis le souhait de quitter le PSG dans un avenir proche, sa prolongation semble pour l’instant plus hypothétique.

Le dossier Neymar fait réagir l’entourage de Mbappé