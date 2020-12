Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel sort du silence pour la prolongation de Kylian Mbappé !

Publié le 8 décembre 2020 à 8h45 par D.M.

Thomas Tuchel a été interrogé concernant la situation de Kylian Mbappé, dont l’avenir au PSG est loin d’être fixé. L’attaquant parisien n’aurait toujours pas reçu d’offre de prolongation et serait courtisé par le Real Madrid.

Le dossier Kylian Mbappé devrait, assurément, occuper une place importante lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en 2022, l’international français se questionnerait sur son avenir au PSG. Le joueur de 21 ans ne resterait pas insensible à l’intérêt du Real Madrid et pourrait prendre la décision de quitter la capitale à la fin de la saison. Mais le club parisien n’entend pas se séparer de Kylian Mbappé, qui souhaiterait obtenir des garanties sportives pour rallonger son bail. « La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours » a déclaré Leonardo ce samedi au micro de Canal + .

« C’est une chose pour le directeur sportif »