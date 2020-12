Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de maître de Leonardo pour Mbappé ?

Publié le 8 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait finalement se laisser tenter par une prolongation alors que son avenir se dessinait ailleurs.

Le Real Madrid, Liverpool ou un autre cador européen ? Ces dernières semaines, voire mois, l’avenir de Kylian Mbappé s’écrivait partout sauf au PSG. D’ailleurs, la presse anglaise et les journaux espagnols assuraient que le clan Mbappé avait fait part de ses envies de départ à l’issue de la saison en cours. Néanmoins, les semaines sont passées et l’incertitude au niveau de la relance économique dans le monde du football règne toujours. De quoi émettre de sérieuses hypothèses quant aux capacités du Real Madrid ou d’un autre club de débourser 180, voire 200M€ l’été prochain pour Kylian Mbappé. Directeur sportif du PSG, Leonardo révélait samedi dans la presse qu’il était tant d’y voir plus clair pour Mbappé, et la tendance serait à une prolongation désormais alors que son contrat court jusqu’en juin 2022.

« La crise du Covid qui touche tous les grands clubs a peut-être refroidi Kylian »