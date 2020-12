Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid en proie au doute pour… Kylian Mbappé !

Publié le 7 décembre 2020 à 20h45 par Th.B. mis à jour le 7 décembre 2020 à 20h50

Toujours dans le viseur du Real Madrid, Kylian Mbappé réfléchirait sérieusement désormais à prolonger son contrat au PSG en raison de la situation économique actuelle notamment.

Partira, ne partira pas… Kylian Mbappé se trouve dans le viseur du Real Madrid et de Liverpool pour ne mentionner que ces deux noms. Sous contrat jusqu’en juin 2022, l’attaquant du PSG n’a pas encore réellement avancé pour prolonger son bail bien que les derniers échanges pousseraient à l’optimisme selon RMC Sport , en raison de la crise financière qui a frappé le monde du football cette année et qui complique les grosses transactions de l’acabit d’un joueur du calibre de Kylian Mbappé. Cet été, le Real Madrid n’a pas recruté de joueur et devrait en faire de même lors du mercato hivernal afin de se mettre toutes les chances de son côté pour recruter Kylian Mbappé l’été prochain selon la presse espagnole, mais des zones d’ombres graviteraient autour de cette opération alors que l’avenir incertain de Zinedine Zidane pèserait dans la balance lorsque l’incertitude de pouvoir aligner une somme avoisinant les 180M€ planerait. Et même malgré ces efforts, cela pourrait s’avérer insuffisant pour mettre la main sur Mbappé.

« Personne ne sait ce qui se passera dans quelques moi »