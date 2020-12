Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va toucher une fortune…

Publié le 8 décembre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Bien parti pour soit prolonger son contrat avec le PSG soit être transféré l’été prochain, Kylian Mbappé devrait dans les deux cas négocier un salaire colossal pour son avenir.

« La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours », indiquait samedi dernier Leonardo au micro de Canal + sur l’éventuelle prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG, actuellement engagé jusqu’en juin 2022. Le dossier continue de faire couler beaucoup d’encre, puisque seulement deux options semblent s’offrir à l’attaquant français : prolonger au PSG, ou bien être transféré l’été prochain à un an de la fin de son contrat. Mais une chose est déjà sûre concernant Mbappé…

Mbappé aura un énorme salaire dans tous les cas

Qu’il porte pour un avenir au PSG ou au sein d’une grosse écurie étrangère, Kylian Mbappé devrait toucher un gros pactole. L’ancien Monégasque pourra effectivement, en toute légitimité, négocier un salaire à la hausse, lui qui perçoit actuellement une somme déjà relativement confortable dans la capitale avec 1,9M€ par mois. Reste à savoir quel club aura le dernier mot dans ce feuilleton…