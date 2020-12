Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le prochain club d'Eduardo Camavinga déjà identifié ?

Publié le 8 décembre 2020 à 7h30 par D.M.

Eduardo Camavinga aurait pris la décision de quitter Rennes à la fin de la saison. Le Real Madrid serait toujours en pole dans ce dossier.

Formé à Rennes, Eduardo Camavinga ne devrait pas s’éterniser en Bretagne. Selon les dernières informations d’ As , qui s’appuie sur des sources proches du joueur, le milieu de terrain aurait pris la décision de quitter son club formateur à la fin de la saison. A en croire le média espagnol, Camavinga pourrait même choisir de quitter Rennes en janvier prochain si une bonne offre arrive sur la table des responsables bretons. Ces derniers ne seraient pas opposés au départ de l’international français et réclameraient une somme comprise entre 50 et 80M€ pour le laisser filer.

Le Real Madrid idéalement placé pour Camavinga