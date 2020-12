Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le rendez-vous est pris pour Camavinga !

Publié le 8 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

Contractuellement lié au Stade Rennais jusqu’en juin 2022, Eduardo Camavinga ne devrait pas s’éterniser en Bretagne alors que le Real Madrid serait dans le coup pour l’accueillir.

À tout juste 18 ans, Eduardo Camavinga dispose d’une très belle cote sur le marché des transferts. Hormis le Real Madrid, le PSG, Manchester United et la Juventus en pinceraient pour le milieu de terrain du Stade Rennais. Ayant récemment stoppé sa collaboration avec son ancien agent Moussa Sissoko, l’international français est géré par Jonathan Barnett désormais, agent de Gareth Bale notamment. De quoi faciliter les négociations avec le Real Madrid ? Quoi qu’il en soit, Eduardo Camavinga ne prévoirait plus d’être rennais la saison prochaine.

Le départ de Camavinga prévu pour la fin de la saison ?