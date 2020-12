Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Camavinga aurait pris une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 7 décembre 2020 à 21h30 par D.M.

Eduardo Camavinga, qui vient changer d’agent, aurait pris la décision de quitter Rennes à la fin de la saison. Un départ cet hiver, notamment en Premier League, ne serait pas exclu.

« On va en rediscuter. Prolonger ? C'est mon club formateur et rester ici, ça me ferait plaisir » déclarait en novembre dernier Eduardo Camavinga, sous contrat avec Rennes jusqu’en 2022. Il faut dire que l’avenir du milieu de terrain fait l’objet de nombreuses spéculations. Agé seulement de 18 ans, l’international français, qui a récemment changé d’agent et qui a engagé Jonathan Barnett, suscite l’intérêt de nombreuses équipes européennes à l’instar du Real Madrid ou encore de la Juventus. Alors que les rumeurs se font de plus en plus nombreuses, Camavinga aurait pris une décision radicale concernant son avenir à Rennes.

Camavinga voudrait quitter Rennes