Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : L’avenir de Sergio Ramos sur le point d’être réglé ?

Publié le 8 décembre 2020 à 12h00 par T.M.

Alors que la prolongation de Sergio Ramos est au centre des débats au Real Madrid, l’issue de ce dossier pourrait bien être imminente.

Le cas de Sergio Ramos fait énormément parler ces dernières semaines. En effet, le capitaine du Real Madrid arrive au terme de son contrat et concernant une prolongation, cela bloquait notamment avec Florentino Pérez. De quoi alors ouvrir la porte à un possible départ libre en fin de saison et ainsi intéresser certains grands clubs européens à l’instar du PSG. Toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva, Leonardo voudrait sauter sur l’occasion et récupérer Sergio Ramos gratuitement. Toutefois, cela pourrait finalement ne pas se passer comme cela puisque la prolongation de l’Espagnol pourrait bien être annoncée très prochainement.

« Ils vont se mettre d’accord »