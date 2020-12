Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : PSG, Bayern… Vers une énorme bataille pour Eduardo Camavinga !

Publié le 8 décembre 2020 à 13h00 par T.M.

Aujourd’hui à Rennes et sous contrat jusqu’en 2022, Eduardo Camavinga pourrait s’en aller l’été prochain. Et pour le nouveau joyau tricolore, la bataille s’annonce colossale.

La saison dernière, en seulement quelques mois, Eduardo Camavinga a explosé aux yeux de tous sous le maillot de Rennes. Alors que la confirmation est actuellement un peu plus compliquée pour le néo-international français, son talent ne manque toutefois pas de susciter les intérêts. Depuis cet été, il est notamment question d’un désir du Real Madrid de s’offrir le prodige breton. N’ayant pas pu faire d’offre lors du dernier mercato, à cause du contexte actuel, la Casa Blanca a remis à 2021 ses différentes opérations et cela vaudrait pour Camavinga. Direction donc Madrid l’été prochain ? Pas forcément…

Du beau monde sur Camavinga !