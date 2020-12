Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane aurait déjà validé un renfort à 35M€ !

Publié le 8 décembre 2020 à 11h00 par T.M.

Parti du Real Madrid durant l’été, Sergio Reguilon, désormais à Tottenham, susciterait certains regrets chez les Merengue. Au point qu’ils souhaiteraient déjà le faire revenir.

Avec Ferland Mendy et Marcelo, Zinedine Zidane estimait être bien équipé au poste d’arrière gauche en début de saison. De quoi être fatal à Sergio Reguilon. Au sortir d’une excellente saison avec le FC Séville, l’Espagnol est revenu au Real Madrid où il n’y avait donc pas pas de place pour lui. Par conséquent, il fallait partir et c’est à Tottenham que le joueur de 23 ans a posé ses valises dans le cadre d’un transfert définitif. Et du côté de Londres, sous les ordres de José Mourinho, Reguilon fait une belle impression, ce qui n’aurait pas échappé au Real Madrid. D’ailleurs, entre les Merengue et leur ancien joueur, le lien ne serait pas totalement rompu puisqu’une option de rachat aurait été négociée. Et celle-ci pourrait bien être activée prochainement.

Enfin une chance pour Reguilon ?