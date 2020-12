Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le vestiaire du Real prend position pour l'avenir de Zidane !

Publié le 8 décembre 2020 à 8h30 par T.M.

Ce mercredi, le Real Madrid jouera sa place en Ligue des Champions et Zinedine Zidane pourrait également bien jouer sa tête au sein de la Casa Blanca. Toutefois, dans cette situation compliquée, l’entraîneur merengue peut compter sur le soutien de son vestiaire.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid souffle le chaud et le froid. Des prestations en dents de scie qui place Zinedine Zidane en grand danger. S’étant sorti de là il y a quelques semaines, l’entraîneur français se retrouve actuellement à nouveau sous pression. En effet, suite à la défaite contre Donetsk en Ligue des Champions la semaine dernière, la Casa Blanca pourrait ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale. Tout se jouera se mercredi face au Borussia Mönchengladbach. Et ce possible cataclysme pourrait bien être fatal à Zidane. En cas de contre-performance, Florentino Pérez pourrait donc se séparer de son entraîneur, alors que les noms de Mauricio Pochettino et Raul sont déjà évoqués pour venir s’asseoir sur le banc du Bernabeu.

« Le groupe est à 120% avec l’entraîneur »