Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : PSG, Real, Juve… Quel sera le prochain club de Paul Pogba ?

Publié le 8 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Dans un entretien accordé à Tuttosport, Mino Raiola fait savoir que l’heure du départ a sonné pour Paul Pogba. Mais selon vous, où ira l’international français l’été prochain ?

Ce mardi, Manchester United s’apprête à disputer une rencontre capitale en Ligue des champions face à Leipzig. Les Red Devils ne doivent pas s’incliner s’ils souhaitent se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition, mais c’est un autre sujet qui fait aujourd’hui beaucoup parler en Angleterre et dans le monde du football. Dans un entretien accordé à Tuttosport , Mino Raiola annonce en effet que Paul Pogba n’envisage de rester à Manchester United, alors que son contrat vient d’être automatiquement prolongé jusqu’en 2022 par son club. « À Manchester United, Paul est malheureux, il ne peut plus s'exprimer comme il le voudrait et comme on l'attend de lui. Il doit changer d'équipe, il doit changer d'air. Il a un contrat qui expirera dans un an et demi, à l'été 2022, mais je pense que la meilleure solution pour les parties est la vente lors du prochain mercato », a notamment déclaré le célèbre agent dans les colonnes du quotidien transalpin.

Un départ pour Pogba, mais où ?